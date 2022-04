Szef Pentagonu: wyślemy na Ukrainę drony z głowicami przeciwpancernymi

Szef Pentagonu Lloyd Austin powiedział, że "Switchblade 600 i 300 zostaną przekazane tak szybko, jak to tylko możliwe". Podczas wysłuchania przed komisją ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia mediów o przekazaniu tego rodzaju broni Ukrainie.

Drony Switchblade znalazły się już w dwóch ogłoszonych pakietach pomocy dla Ukrainy, jednak nie było dotąd jasne, o jakie warianty chodziło. Switchblade 300 to amunicja krążąca o mniejszej sile rażenia, używana do niszczenia lżej opancerzonych pojazdów. Switchblade 600 zawiera natomiast głowicę używaną również w rakietach przeciwczołgowych Javelin i posiada zasięg aż do 40 kilometrów. Według agencji Bloomberg USA przekażą 10 zestawów tego drugiego rodzaju broni. Wcześniej Pentagon mówił, że w jednym z pakietów pomocy dla Ukrainy znajduje się łącznie 100 zestawów tych dronów.