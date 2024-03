Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg na czwartkowej konferencji podsumowującej rok 2023 mówił o sytuacji w Ukrainie . Ocenił, że jest pilna potrzeba, by członkowie NATO zwiększyli dostawy amunicji i broni dla Kijowa. - Podjęcie tych decyzji to kwestia woli politycznej - ocenił.

Szef NATO: to moment krytyczny

Według niego kraje "muszą szybko dostarczyć to wsparcie". - Każdy dzień opóźnienia ma rzeczywiste konsekwencje na polu walki w Ukrainie. Jest to zatem moment krytyczny i będzie to również wielkim błędem historycznym, jeżeli pozwolimy Putinowi zwyciężyć - wskazywał Stoltenberg.

Jak mówił, "nie możemy pozwolić na to, żeby liderzy autorytarni mogli robić to, co chcą przy użyciu siły". - Byłoby to niebezpieczne dla nas wszystkich - argumentował.