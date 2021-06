"Jesteśmy państwem, które istnieje w próżni bezpieczeństwa". Apelują o gwarancje

- Jesteśmy państwem, które istnieje w próżni bezpieczeństwa, więc mówimy: jeśli zabieracie kolejną dźwignię powstrzymywania Rosji, to dajcie alternatywę, dajcie gwarancję bezpieczeństwa w tej albo innej formie - mówił minister w telewizji ICTV. - Wycofanie rosyjskich wojsk z Donbasu, na przykład, deokupacja - to też pewnego rodzaju gwarancja bezpieczeństwa - zaznaczył dyplomata, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Kułeba powiedział, że kiedy Ukraina zaczęła rozmowę na ten temat, jej partnerzy (zachodni - przyp. red.) nie byli na nią gotowi. - Postrzegali Nord Stream 2 wyłącznie w kategoriach ekonomicznych i kwestii pewnej rekompensaty ekonomicznej dla Ukrainy. Ale rozmawiamy z nimi bardzo wyraźnie, szczerze i bezpośrednio na ten temat, a oni zaczynają nas słyszeć – dodał szef MSZ.

Kułeba w rozmowie nawiązał również do wtorkowego szczytu NATO w Brukseli. W tym dniu, w rozmowie z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował do partnerów z Sojuszu o "konkretne działania i decyzję". Chodzi o nadanie Ukrainie Planu Działań na rzecz Członkostwa w NATO (Membership Action Plan - MAP).

Kułeba powiedział, że główną przeszkodą w nadaniu Ukrainie MAP jest niechęć wysłania takiego sygnału Rosji. Dyplomata uważa, że Ukraina zrealizowała już wszystkie reformy potrzebne dla jego uzyskania. - Strategia polega na tym, by pracować z tymi sceptykami, krajami, które jeszcze mają jakieś obawy, ale równolegle kontynuować ścieżkę transformacji Ukrainy w interesach ukraińskiego narodu - stwierdził minister. - Po to, by otrzymać MAP, już przeprowadziliśmy wystarczającą liczbę reform i zaprzeczanie temu byłoby cyniczną hipokryzją. Proces pomiędzy otrzymaniem MAP i otrzymaniem członkostwa może trwać latami i wtedy można jeszcze przeprowadzić wiele reform - dodał.