Denys Monastyrski nie żyje. Ważny współpracownik Zełenskiego, trzy tygodnie temu był w Polsce

W środę w katastrofie śmigłowca pod Kijowem zginął minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski - poinformowała lokalna policja. Łącznie w zdarzeniu zginęło co najmniej 18 osób, a 29 zostało rannych. Denys Monastyrski kierował swoim resortem od półtora roku, trzy tygodnie temu złożył oficjalną wizytę w Polsce. Kim był szef ukraińskiego MSW?

Denys Monastyrski - współpracownik Wołodymyra Zełenskiego

W parlamencie zapowiadał, że wśród jego priorytetów będzie bezpieczeństwo obywateli i państwa oraz wzmocnienie zaufania Ukraińców do organów ścigania. Jednak stojące przed ukraińskim szefem MSW wyzwania gwałtownie zmieniła pełnoskalowa inwazja rosyjskiej armii, do której doszło 24 lutego 2022 roku.

Monastyrski wielokrotnie odwiedzał miejsca zbrodni dokonywanych przez rosyjskie wojska m.in. w Buczy, Irpieniu i Borodiance. - Gdziekolwiek było rosyjskie wojsko, uwieczniamy ten sam obraz: nie ma miasta, w którym nie ma ofiar. Nie ma wsi, w której nie ma zniszczeń. To świadczy o ogólnym podejściu armii rosyjskiej do prowadzenia działań wojennych, stosunku do ludności cywilnej i grabieży - mówił w kwietniu po jednej z takich wizyt. W listopadzie zapewniał, że udało się zidentyfikować osoby bezpośrednio odpowiedzialne za torturowanie Ukraińców. Jak dodawał, tylko w rejonie Charkowa odkryte zostały 23 sale tortur stworzone przez Rosjan.