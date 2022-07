Mariusz Błaszczak z wizytą w Kijowie

Minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował we wtorek, że wartość wsparcia przekazanego Ukrainie przez Polskę to 1,7 miliarda dolarów. - Jesteśmy w czołówce państw pomagających Ukrainie - zaznaczył szef polskiego resortu obrony, który we wtorek w Kijowie spotkał się z ze swym ukraińskim odpowiednikiem Ołeksijem Reznikowem oraz prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.