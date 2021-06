Przywódca Tatarów krymskich skazany. "Wyrok, którego rosyjscy okupanci nie są w stanie wykonać"

Wyrok wydał Sąd Najwyższy w rosyjskich strukturach sądownictwa na Krymie. Kara będzie egzekwowana od momentu, gdy dojdzie do zatrzymania skazanego. Refat Czubarow przebywa w kontynentalnej części Ukrainy. Odnosząc się do wyroku, oświadczył, że z punktu widzenia prawnego wyrok rosyjskiego okupacyjnego sądu nie ma znaczenia.

"Ogłoszenie wyroku, którego rosyjscy okupanci nie są w stanie wykonać (no chyba, że ​​zdołają opracować specjalną operację fizycznej eliminacji, w której Władimir Putin prześcignął wszystkich dyktatorów na świecie) to kolejny powód do wypowiadania się o dziesiątkach uprowadzonych ludzi, o których do dziś nie ma wiadomości, o setkach niezłomnych Tatarów krymskich, a także etnicznych Ukraińcach, pozbawionych wolności przez rosyjskich okupantów" – napisał na Facebooku Czubarow.