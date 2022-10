Zaporoska Elektrownia Jądrowa znów odcięta od zasilania. Szef MAEA: uruchomiono awaryjne agregaty

Grossi rozmawiał z Putinem

We wtorek Grossi spotkał się z Władimirem Putinem w Petersburgu. W rozmowie podkreślił, że jego organizacja zabiega o to, by uniknąć wypadku nuklearnego. Cytowany przez amerykański dziennik "The Hill", szef MAEA oznajmił, że najważniejszą kwestią, która czyni "dzisiejszą rozmowę bardzo ważną i nieodzowną" jest bezpieczeństwo nuklearne, zwłaszcza w zaporoskiej elektrowni.