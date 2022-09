Nagranie: szef Grupy Wagnera osobiście rekrutuje więźniów na wojnę na Ukrainie. Obiecuje im ułaskawienie

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 204 dni. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła w czwartek do Kijowa, gdzie przeprowadzi rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. Siły ukraińskie dotarły do Kyseliwki w obwodzie chersońskim, co oznacza, że znajdują się 30 kilometrów od okupowanego przez Rosjan Chersonia - mówił w TVN24 reporter "Superwizjera" TVN Michał Przedlacki. Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price powiedział, że administracja Joe Bidena prowadzi rozmowy z kongresmenami na temat nowych sankcji na Rosję. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.