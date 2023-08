Szczyt Platformy Krymskiej w Kijowie. Zełenski: Krym zostanie wyzwolony

Przygotowania do wyzwolenia okupowanego przez Rosję Krymu są głównym zadaniem Platformy Krymskiej - oznajmił Wołodymyr Zełenski w czasie jej środowego szczytu w Kijowie. – Nasze dzisiejsze spotkanie jest żywym dowodem na to, że społeczność międzynarodowa zrozumiała znaczenie nielegalnej okupacji Krymu i innych ziem ukraińskich dla całego świata - dodał prezydent Polski Andrzej Duda w zdalnym przemówieniu.

Platforma Krymska w Kijowie

Większość z uczestników Platformy Krymskiej wygłaszała przemówienie za pośrednictwem łączy wideo. Do Kijowa przyjechali natomiast prezydent Litwy Gitanas Nauseda, prezydent Czarnogóry Jakov Milatović, prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa, premier Finlandii Petteri Orpo oraz premier Mołdawii Dorin Recean.

Duda: Polska nie akceptuje takiej wizji

W spotkaniu uczestniczy zdalnie prezydent Andrzej Duda. - Nasze dzisiejsze spotkanie jest żywym dowodem na to, że społeczność międzynarodowa zrozumiała znaczenie nielegalnej okupacji Krymu i innych ziem ukraińskich dla całego świata - powiedział.

"Nie można pozwolić Putinowi osiągnąć jego celów"

Andrzej Duda podkreślił, że "teraz jesteśmy w zupełnie innym momencie i że nikt nie powinien mieć złudzeń, że okupacja Krymu jest problemem regionalnym". - To problem globalny! Jeśli nie rozwiążemy tego wspólnie, de facto zaczniemy zgadzać się na nową architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego i nowy porządek globalny oparty na prawie siły - wskazał prezydent.

Nielegalna aneksja Krymu

Platforma Krymska to specjalny format powołany do życia trzy lata temu przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, mający na celu dyskusje na temat kwestii Krymu i "przypominanie światu, co dzieje się na Krymie". W szczycie brali dotąd udział m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i sekretarz stanu USA Antony Blinken.