Niespokojna noc we Lwowie. Słychać było serię eksplozji, ostrzał przy granicy z Polską

W nocy pojawiły się informacje o serii głośnych eksplozji słyszanych we Lwowie. Według niektórych relacji w krótkim czasie dało się słyszeć od 8 do 10 wybuchów. Brak informacji o ofiarach - donoszą lokalne media. Pojawiły się również doniesienia o rosyjskim ostrzale w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego, tuż przy granicy z Polską. Szef miejscowych władz poinformował, że atak był wymierzony w infrastrukturę kolejową. Obiekt został zniszczony, nie ma doniesień o ofiarach.

- Noc była wyjątkowo niespokojna i trudna, obudziły nas syreny. Trzeba było iść do schronu. Bardzo szybko okazało się, że to nie był próbny alarm, bo słychać było bardzo wyraźną eksplozję - relacjonował reporter TVN24 Tomasz Kanik, który przebywa we Lwowie. - Podbiegłem do okna, żeby zobaczyć, co się dzieje i na północnym zachodzie nieba, na horyzoncie widać było potężną eksplozję, a później kakofonia kolejnych, mniejszych eksplozji - powiedział dziennikarz dodając, że na niebie pojawiła się wielka łuna.