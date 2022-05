Wicemer Mariupola Siergiej Orłow o obrońcach Azowstalu: są w najgorszym z możliwych piekieł

W specjalnej rozmowie z dziennikarzem TVN24 BiS Michałem Sznajderem wicemer Mariupola Siergiej Orłow mówił o obronie zakładów Azowstal w mieście. Przekazał, że są atakowane przez rosyjskie wojska ciężką bronią. - Rosjanie używają artylerii i ostrzeliwują z okrętów wojennych. Wszystko po to, by zniszczyć infrastrukturę i zdobyć teren - powiedział.

Jak podkreślał, od wielu tygodni Rosjanie skupiali przynajmniej jedną dziesiątą swojej armii, żeby zaatakować Mariupol. - To od 13 do 15 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Bardzo dużo z nich zostało zabitych przez naszych obrońców, przynajmniej 1500. Niestety, jest wielu rannych i zabitych po naszej stronie - mówił.

"Rosjanie doskonale wiedzą, w których schronach są cywile"

Wicemer potwierdził również, że udało się doprowadzić do jednej ewakuacji z Azowstalu. - Było to bardzo trudne, ale nam się udało. Teraz otrzymaliśmy informacje, że trwają negocjacje nad kolejną ewakuacją, w których uczestniczy prezydent Wołodymyr Zełenski. Według naszych ocen jeszcze kilkuset cywilów, w tym dzieci, jest na terenie Azowstalu - przekazał.

Orłow: Putin zabił więcej ludzi w Mariupolu przez dwa miesiące niż Hitler podczas całej wojny

Pytany o zbliżającą się datę 9 maja, w Rosji świętowaną jako Dzień Zwycięstwa, wicemer Mariupola odparł, że "Rosjanie będą atakować Azowstal ze wszystkich sił". - Jestem przekonany, że żołnierze ukraińscy zrobią wszystko, co w ich mocy, by obronić zakłady. Myślę, że Rosjanie mogą zrobić w mieście jakąś paradę jeńców. Będzie to oczywiście zbrodnia wojenna, ale Rosjanie są do tego zdolni - dodał.