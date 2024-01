Denys mówi, że żołnierze strzelają rzadko nie dlatego, że nie ma do kogo. Jego pododdział walczy na kierunku bachmuckim w obwodzie donieckim, gdzie siły rosyjskie dokonują systematycznych ataków i szturmów. Amunicja się wyczerpuje, cel należy wybierać bardzo dokładnie.

Korespondent telewizji Current Time, który dotarł do żołnierzy 22. brygady napisał, że jeśli "posłucha się tego, co dzieje się na pierwszej linii frontu, trudno powiedzieć, że amunicji nie ma, ale daleko jest do huku, jaki panował tu jeszcze kilka miesięcy temu". Artylerzyści na całej linii frontu twierdzą, że muszą mieć więcej nabojów.