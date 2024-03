Rosyjskie działania jak sztorm

Najwięcej obrażeń od artylerii

Zwraca też uwagę, że "Ukraina praktycznie nie posiada własnego przemysłu zbrojeniowego". – On został zniszczony przez Rosjan. Nawet, gdyby Ukraina chciałaby go odbudować, to Rosjanie od razu by go zniszczyli. W związku z tym Ukraina jest zmuszona sięgać do zachodnich źródeł – tłumaczy Duda. Dodaje, że obecnie tylko USA są w stanie dostarczyć Ukrainie odpowiednią ilość środków bojowych.