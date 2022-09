Zełenski: pierwsze systemy NASAMS dotarły do Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że do jego kraju dotarły pierwsze dwa systemy obrony powietrznej NASAMS. - Chcę podziękować prezydentowi Joe Bidenowi za pozytywną decyzję, którą już podjął i Kongresowi - powiedział Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CBS. Dodał jednak, że Ukraina potrzebuje więcej takich systemów, by zapewnić bezpieczeństwo swoich miast.

Czym jest system NASAMS

NASAMS (Narodowy Zaawansowany System Rakietowy Ziemia-powietrze) to amerykańsko-norweski system średniego zasięgu zdolny do obrony miast między innymi przed pociskami manewrującymi. USA dotąd obiecały przekazanie Ukrainie sześciu baterii, z czego jednak cztery muszą zostać dopiero wyprodukowane i ich dostawa to kwestia co najmniej roku. Obok USA dostarczenie podobnych systemów - IRIS-T SLM - obiecały Niemcy.