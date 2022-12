Boże Narodzenie w cieniu wojny. Relacjonują duchowni w Ukrainie

Mówił, że święta Bożego Narodzenia będą na pewno inne od wszystkich wcześniejszych. Jednak ludzie dbają o to, aby poczuć chociaż namiastkę świąt i normalności. - Chce się świętować, ale z drugiej strony rzeczywistość, niestety, jest brutalna: brak światła występuje codziennie, od kilku do kilkunastu godzin. Dlatego spodziewamy się, że te święta też będą zakłócane – wyjaśnił ksiądz.

Jakie będą święta w trakcie wojny?

Zaznaczył, że charkowska Caritas zakończyła już rozdawanie prezentów ponad tysiącu najbardziej potrzebującym dzieciom z Charkowa i z wiosek pod miastem. - Dzisiaj przyszło około 200 dzieci, żeby otrzymać coś słodkiego czy artykuły papiernicze. Wywołało to wielką radość, zwłaszcza, że dzieci przychodzą wtedy z rysunkami, chcąc w ten sposób nam podziękować. To bardzo miłe – podkreślił duchowny.

Zapytany o to, jakie to będą święta w trakcie wojny, odpowiedział, że pełne nadziei. - Na pewno będziemy sobie wszyscy życzyć przede wszystkim żarliwego pokoju. Patrząc nawet na rysunki, jakie dzieci nam przynoszą, to są bardzo optymistyczne. Na wielu z nich są napisane hasła na przykład rok 2023 - rokiem pokoju albo rokiem zwycięstwa. Wszyscy tego pragniemy – przyznał ks. Stasiewicz.

Ojciec Samulnik: u nas Wigilia będzie dość skromna

Siostra Aksana z Łucka: Wigilię spędzę u babć, które mają 96 i 97

- U nas w mieście dzięki Bogu i dobrym ludziom z Polski i Niemiec jest wszystko. Caritas cały czas rozdaje produkty. To Łuck ma się czym dzielić. Mogłyśmy nawet powysyłać paczki żywnościowe do Charkowa i wspomóc biedniejszych znajomych - mówiła zakonnica.

Zapytana, gdzie spędzi tegoroczną Wigilię, powiedziała, że siostry zakonne mają zaproszenie od miejscowych kapłanów, ale ona pójdzie do jednej starszej pani, która ma 96 lat i drugiej, która jest jeszcze rok starsza. - One nie mogą wychodzić z domu. Do jednej pójdziemy z moją mamą i samotną dziewczyną. Drugiej wszystko sama przygotuję i zaniosę do domu. Szkoda bardzo starszych osób, możliwe, że to ich ostatnia Wigilia - powiedziała siostra zakonna.