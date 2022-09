Ukraińska prokuratura zidentyfikowała rosyjskiego żołnierza, który miał strzelić cywilom w plecy

Ukraińska prokuratura w Buczy przekazała, że zidentyfikowała rosyjskiego żołnierza, który miał brać udział w zabójstwie cywilów w salonie samochodowym przy podkijowskiej autostradzie. Zdaniem śledczych wojskowy to Nikołaj Siergiejewicz Sokowikow. Zarzuca mu się złamanie prawa konfliktów zbrojnych oraz umyślne morderstwo. W dochodzeniu pomógł materiał z kamer przemysłowych, na którym zarejestrowano moment zabójstwa, a który w maju opublikowała stacja CNN.

Chodzi o nagranie, które 16 marca zarejestrowały kamery przemysłowe salonu samochodowego położonego przy podkijowskiej autostradzie. Widać na nim, jak dwóch mężczyzn - właściciel biznesu i jego 68-letni ochroniarz Leonid Plyats - podchodzą do rosyjskich żołnierzy z rękoma uniesionymi w górę. Obaj są nieuzbrojeni. Wojskowi przeszukują mężczyzn i pozwalają im odejść. Gdy Ukraińcy odwracają się do niech plecami, co najmniej dwóch Rosjan otwiera ogień w ich kierunku. Obaj cywile padają na ziemię, właściciel ginie na miejscu.