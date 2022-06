Sto dni wojny w Ukrainie. Dziennikarze o codzienności Ukraińców w cieniu wojny

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już sto dni. W "Faktach po Faktach" o codzienności Ukraińców w cieniu wojny mówili dziennikarze, którzy przebywali w napadniętym kraju. Paweł Pieniążek z "Tygodnika Powszechnego" opowiadał historię z Siewierodoniecka, gdy "słychać było wybuchy i strzały, a ludzie przed klatką schodową świętowali urodziny". Michał Przedlacki z "Superwizjera" TVN mówił z kolei o sytuacji w Lisiczańsku, gdzie "ludzie zbierali wodę deszczową, żeby mieć co pić".

Pieniążek: słychać było wybuchy i strzały, a ludzie przed klatką schodową świętowali urodziny

Jak kontynuował, "jest ostrzał, słychać świst nad głową, a ludzie się nawet nie ruszają, nie chowają się, bo wiedzą, że są bezpieczni". - To jest bardzo złudne, dlatego że w którymś momencie w końcu tego nie usłyszysz albo pomylisz się. Ludzie po prostu przyzwyczajają się do tego, wojna wymusza na człowieku jakąś adaptację i tak wygląda bardzo często życie - mówił gość "Faktów po Faktach".

Dziennikarz przywołał "jedną z bardziej absurdalnych scen" z kwietnia w Siewierodoniecku. - W okolicach było słychać wybuchy i strzały, a ludzie przed klatką schodową świętowali urodziny. Mieli tort, coś tam pili, siedzieli i byli zachwyceni, więc wcale nie zwracali uwagi na to otoczenie - opowiadał Pieniążek. Jak dodał, "to nie jest tak, że oni się tą wojną nie przejmują, tylko po prostu ta rzeczywistość wymusiła to na nich".