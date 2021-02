"Władze nie zauważyły wszystkich agentów Kremla". Aktywiści starli się z policjantami

W czwartek przed siedzibą stacji telewizyjnej NASZ w Kijowie zebrali się aktywiści, którzy domagali się zamknięcia kanału uważanego przez nich za prorosyjski – pisze Ukraińska Prawda. Doszło do starć z policją, czterech aktywistów zatrzymano i przewieziono na komisariat.

"Władze nie zauważyły wszystkich agentów Kremla"

Organizatorzy akcji twierdzili, że "władze nie zauważyły wszystkich agentów Kremla" – dodaje Ukraińska Prawda. To nawiązanie do nałożenia we wtorek przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego sankcji na Tarasa Kozaka – deputowanego prorosyjskiej Opozycyjnej Platformy Za Życie i związane z nim firmy zarządzające stacjami telewizyjnymi 112 Ukraina, ZIK i NewsOne.