Spotkanie ministrów obrony NATO. Szef Pentagonu: wszyscy rozumiemy jaka jest stawka wojny w Ukrainie

Kreml nadal uważa, że jest w stanie nas przeczekać, natomiast po roku wojny jesteśmy tak samo, a nawet bardziej zjednoczeni - mówił sekretarz obrony USA Lloyd Austin w czasie rozpoczynającego się we wtorek spotkania ministrów obrony państwa NATO. Wcześniej sekretarz generalny Sojuszu ocenił, że rok po inwazji Rosji na Ukrainę "nie widać, by prezydent Władimir Putin szykował się na pokój". - Widzimy rzecz wręcz odwrotną - dodał.

We wtorek w kwaterze głównej NATO w Brukseli rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministrów obrony Sojuszu. Główne tematy rozmów to wsparcie dla Ukrainy , sposoby uzupełnienia zapasów sprzętu i amunicji oraz ochrona krytycznej infrastruktury podwodnej. Polskiej delegacji będzie przewodniczyć wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak .

Austin: Kreml nadal uważa, że jest w stanie nas przeczekać

Rozpoczynając wtorkowe spotkanie sekretarz obrony USA Lloyd Austin mówił, że "Putin był przekonany, że w ciągu kilku dni jego siły dotrą do Kijowa i obalą demokratycznie wybrany rząd Ukrainy". - Putin był przekonany, że społeczność międzynarodowa jakoś to przełknie. (…) Sprostaliśmy temu zadaniu w duchu jedności i gotowości. Rosja nie zatriumfowała, Kijów nie upadł, Ukraina nie zawiodła się na swych przyjaciołach - mówił.

- Widzę, że nasza jedność będzie wyłącznie rosnąć. Wszyscy rozumiemy, jaka jest stawka tej rozpętanej przez Rosję wojny. Nie jest to kwestia prawa do istnienia i bezpieczeństwa Ukrainy, mówimy też o tym, w jakim świecie będą żyć nasze dzieci. Nikt nie chce żyć w świecie, gdzie autokrata może atakować swojego sąsiada, bombardować jego naród. Jesteśmy tu razem, by walczyć o świat, gdzie liczą się reguły, suwerenność jest szanowana, zaś cywile chronieni – wyjaśnił.

Stoltenberg o inwazji Rosji na Ukrainę: nie widzimy, żeby Putin szykował się na pokój

Stoltenberg: Ukraina się broni, zapewniamy wsparcie

Szef Sojuszu podkreślił, że "NATO nie jest częścią konfliktu w Ukrainie". - To, co robimy jako NATO, to zapewniamy wsparcie dla Ukrainy. Ukraina się broni. To jest wojna rozpętana przez Putina, przez Rosję, która zaatakowała suwerenny, niezależny, demokratyczny, wolny naród. Ukraina ma prawo się bronić. Prawo do samoobrony jest częścią prawa międzynarodowego. Państwa członkowskie NATO nie są stroną konfliktu, natomiast wspieramy Ukrainę w zakresie jej prawa do samoobrony - podkreślił.