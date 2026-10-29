Ukraina straci ważnego sojusznika? W tle chęć przypodobania się Rosji

Korea Południowa to jeden z najważniejszych azjatyckich sprzymierzeńców Ukrainy. Od początku inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę w 2022 roku Seul wspierał Kijów, popierał rezolucje ONZ potępiające rosyjską agresję, a także przekazywał Ukraińcom pomoc humanitarną. Jedno wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego nagle podważyło te relacje, doprowadzając już do wycofania z Kijowa południowokoreańskiego ambasadora.
Sprawa ma jednak drugie dno, na które zwracają uwagę eksperci. Jest nim nowa polityka zagraniczna wybranego rok temu prezydenta Korei Południowej.
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