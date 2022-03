SBU publikuje "przechwycone rozmowy. "Jest dobra wiadomość. Wysyłają nas na tyły"

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) systematyczne udostępnia rozmowy mające być rozmowami rosyjskich żołnierzy z bliskimi. Ich treść jest udostępniana przez ukraińskie media. "Jest dobra wiadomość. Nie trzeba się denerwować. Wysyłają nas na tyły. Mamy dużo ofiar" - opowiada mężczyzna opisywany jako rosyjski żołnierz w rozmowie z kobietą opisywaną jako jego żona. W czasie połączenia podaje datę, 18 marca. Rozmowa telefoniczna została udostępniona we wtorek.

W kolejnej rozmowie, również opublikowanej we wtorek, podpisany jako rosyjski żołnierz mężczyzna stacjonujący w okolicy Mikołajowa na południu Ukrainy przyznaje, że "nawet w Czeczenii nie było tak źle". "Czwartego dnia wojny generał obiecał nam, że wszystko skończy się za kilka godzin" - mówi. "Myśleliśmy, że przejdziemy jak na defiladzie" - dodaje. Narzeka również na brak namiotów oraz piecyków. Wspomina, że wraz z kolegami mieszkają w wykopanych przez siebie okopach i że "50 procent z nich ma odmrożenia".

W poniedziałek ukraińskie służby udostępniły rozmowę, która ma być rozmową rosyjskiego żołnierza przebywającego w obwodzie donieckim. Chwali się on, że na Ukrainie "można szybko się wzbogacić": - Idziesz do dowolnego mieszkania i bierzesz, co chcesz.