Ukraińcy ponownie uderzyli w most Antonowski pod Chersoniem

Rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk poinformowała w poniedziałek, że ukraińskie wojska ponownie zaatakowały most Antonowski pod Chersoniem. Naprawienie tej przeprawy przez Dniepr i wykorzystanie jej do celów militarnych stało się praktycznie niemożliwe - dodała.

Jak podała agencja UNIAN, świadkowie ataku na most poinformowali, że w wyniku ostrzału zawaliło się jedno z przęseł, a odłamki "doleciały aż do pobliskiej miejscowości Antoniwka". Ukraińskie wojska miały dokonać około 8-10 uderzeń. Przekazano również, że w momencie ostrzału na moście mogło znajdować się "dziewięć rosyjskich ciężarówek marki Kamaz z uzbrojeniem".

Doniesienia o poprzednich atakach

- Kolejowy most Antonowski jest nieprzejezdny, okupanci starają się naprawić połączenie drogowe. Podobne działania podejmują w Nowej Kachowce, gdzie zabezpieczają most (betonowymi) płytami. Można powiedzieć, że Rosjanie nadal wykorzystują tę przeprawę do celów logistycznych, ale w żaden sposób nie wyczerpuje to ich zapotrzebowania - relacjonował Chłań.