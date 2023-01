Ponad 10 rakiet S-400 wymierzonych w Kijów. Rosja pierwszy raz zaatakowała takim rodzajem broni

"Trzeba niszczyć pozycje, z których są wystrzeliwane rakiety"

Zaznaczył, że strona ukraińska nie ma na razie zasobów do zestrzeliwania tego typu pocisków rakietowych, jednak siły powietrzne pracują nad tym, by przeciwdziałać takim krokom agresora. - Tam (w obwodzie briańskim) przeciwnik ma niewiele wariantów, gdzie można je (te systemy - red.) rozmieścić. Nie będę mówić, co trzeba zrobić, ale odpowiednie działania są już podejmowane – powiedział Ihnat.

S-400 - rakiety o zwiększonym zasięgu

Radzieckie S-300 i nowe rosyjskie S-400 to systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe z rakietami ziemia-powietrze. Istnieje jednak możliwość zastosowania ich do atakowania celów naziemnych. W takim przypadku zasięg S-400 jest znacznie większy – do 250 km, podczas gdy S-300 mogą ostrzeliwać cele do około 100 km.