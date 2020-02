Prorosyjscy separatyści zaatakowali pozycje ukraińskich sił zbrojnych w obwodzie ługańskim we wtorek ok. godz. 5 rano (4 w Polsce). Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy oświadczył, że napastnicy prowadzili ostrzał, wykorzystując uzbrojenie zabronione przez porozumienia mińskie: moździerze kalibru 120 mm, granatniki i wielkokalibrowe karabiny maszynowe.

"Pod osłoną ognia rosyjscy okupanci przeszli do aktywnych działań ofensywnych i podjęli próbę przerwania linii rozgraniczenia" - dodali ukraińscy wojskowi. Pododdziały Połączonych Sił Zbrojnych odpowiedziały na atak i utrzymały kontrolę nad pozycjami - poinformował sztab. Według jego informacji w starciach zginął ukraiński żołnierz, a czterech zostało lekko rannych. Po stronie przeciwnika zginęła jedna osoba, a pięć odniosło ciężkie obrażenia. "Przeciwnik zwrócił się o wstrzymanie ognia" - przekazał sztab. Zapewnił, że "sytuacja jest w pełni pod kontrolą", a pododdziały rezerwy pozostają w stanie gotowości.

"Idziemy pewnie, zbliżamy się do zakończenia wojny i do pokoju"

- Sytuacja jest w pełni kontrolowana przez naszą armię, szefa sztabu generalnego. Jesteśmy pewni, że ta prowokacja nie zmieni kursu, ponieważ tylko z silną armią można zasiadać do stołu negocjacyjnego. Idziemy pewnie, zbliżamy się do zakończenia wojny i do pokoju - powiedział Zełenski na konferencji prasowej.