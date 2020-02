"Pod osłoną ognia rosyjscy okupanci przeszli do aktywnych działań"

Prorosyjscy separatyści w Donbasie zaatakowali pozycje ukraińskich sił zbrojnych. Nie żyje ukraiński żołnierz, a czterech zostało rannych - poinformował Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy. "To nie jest tylko cyniczna prowokacja, to próba zerwania procesu pokojowego" - ocenił prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski.

Prorosyjscy separatyści zaatakowali pozycje ukraińskich sił zbrojnych w obwodzie ługańskim we wtorek ok. godz. 5 rano (4 w Polsce). Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy oświadczył, że napatnicy prowadzili ostrzał, wykorzystując uzbrojenie zabronione przez porozumienia mińskie: moździerze kalibru 120 mm, granatniki i wielkokalibrowe karabiny maszynowe.

"Próba zerwania procesu pokojowego"

W związku z atakiem zaniepokojenie wyraziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. Rzeczniczka resortu Kateryna Zełenko w mediach społecznościowych wezwała społeczność międzynarodową do potępienia eskalacji. Szef państwa zwrócił uwagę, że do ataku doszło w piątą rocznicę tragedii w Debalcewem w obwodzie donieckim. 18 lutego 2015 r. siły rządowe wycofały się z atakowanego przez separatystów miasta. Od 27 stycznia do 18 lutego 2015 roku w walkach z prorosyjskimi separatystami w Debalcewem zginęło - według oficjalnych źródeł - 136 ukraińskich wojskowych, a 331 zostało rannych.

"To nie jest tylko cyniczna prowokacja, to próba zerwania procesu pokojowego w Donbasie" - ocenił wtorkowy atak prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak dodał we wpisie na Facebooku, jeszcze we wtorek odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, na którym zostaną podjęte decyzje w sprawie kolejnych kroków w związku z atakiem. "Nasz kurs na zakończenie wojny i przywiązanie do uzgodnień międzynarodowych pozostaje niezmienny - tak samo jak nasze zdecydowanie, by dać odpór wszelkim przejawom agresji zbrojnej wobec Ukrainy" - napisał Zełenski.