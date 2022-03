Senatorowie USA w Polsce. Przewodnicząca delegacji Joni Ernst: inwazja Rosji na Ukrainę jest odrażająca

Senator USA: Władimir Putin, jego generałowie testują zdecydowanie sojuszu NATO

Pytana, czy Stany Zjednoczone będą usiłowały pociągnąć do odpowiedzialności rosyjskiego przywódcę za działania w Ukrainie, odparła, że "prezydent Putin powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności". - Jest to słaby człowiek, który bierze na cel dzieci, starców, kobiety. Nie jest prawdziwym przywódcą - powiedziała. I oświadczyła: - Musimy pociągnąć go do odpowiedzialności za zbrodnie, które popełnia na Ukrainie.