Senator Bogdan Klich z Kijowa: dostawy broni są absolutnie kluczowe dla Ukraińców i to takiej broni, która pozwoli im zwyciężyć

Bogdan Klich, senator Koalicji Obywatelskiej, przebywa z wizytą w Kijowie. - Dostawy broni są absolutnie kluczowe dla Ukraińców - mówił w czwartek w "Faktach po Faktach" w TVN24. - To jest w tej chwili najważniejsze zadanie dla Europy, jeżeli Europa chce pomóc Ukraińcom obronić siebie przed Putinem, bo wojna, którą toczą Ukraińcy, to jest obrona nie tylko Ukrainy, ale także Europy przed zagrożeniem ze strony Rosji - dodał.

Trwa 71. dzień agresji Rosji na Ukrainę. Do Kijowa przyjechał między innymi senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Klich, który opowiadał o sytuacji na miejscu w "Faktach po Faktach" w TVN24 w czwartek. - Zobaczyć coś w telewizorze to co innego niż zobaczyć coś na żywo. Byliśmy dzisiaj w tych miejscach, gdzie mordowano ludzi z zimną krwią, gdzie ich torturowano, gdzie ich gwałcono. Byliśmy tam, gdzie niszczono w sposób planowy budynki - mówił.

Klich: trzeba stworzyć specjalny trybunał karny

- To są zbrodnie dokonywane z premedytacją - ocenił. Wyjaśnił, że dlatego jednym z punktów wizyty w Kijowie jest rozmowa z politykami ukraińskimi o tym, jak na to reagować. - Ukraińcy wystąpili do Międzynarodowego Trybunału Karnego po to, aby zajął się, i Trybunał zajmuje się już przypadkami zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, które mają miejsce tutaj, na Ukrainie - mówił.

Klich dodał, że trzeba stworzyć specjalny trybunał karny, który "zająłby się tymi, którzy są odpowiedzialni za rozpoczęcie tej wojny". - Który zbadałby odpowiedzialność poszczególnych polityków rosyjskich za tak zwaną zbrodnię agresji wojennej - stwierdził.

Pułk Azow: Szturm na Azowstal trwa. Obrońcy pod gęstym ogniem utrzymują obronę zakładów twitter.com/polk_azov

Klich: dostawy broni są absolutnie kluczowe dla Ukraińców

Na pytanie, czego w tej chwili od Europy oczekuje Ukraina, aby pomóc jej wygrać wojnę, senator odpowiedział, że uzbrojenia. - Dostawy broni są absolutnie kluczowe dla Ukraińców i to takiej broni, która nie będzie dzielona na defensywną i ofensywną, a pozwoli im zwyciężyć - mówił. Dodał, że rzeczywiście wiele krajów zdecydowało się na takie dostawy.

- To jest w tej chwili najważniejsze zadanie dla Europy, jeżeli Europa chce pomóc Ukraińcom obronić siebie przed Putinem, bo wojna, którą toczą Ukraińcy, to jest obrona nie tylko Ukrainy, ale także Europy przed zagrożeniem ze strony Rosji - mówił gość TVN24.

Klich: Ukraińcy muszą mieć też zachętę ze strony Europy

Stwierdził, że co chwila spotyka się z "nieprawdopodobną determinacją Ukraińców". - To są ci, którzy wracają w tej chwili na Ukrainę po to, żeby walczyć. To są te kobiety, które wracają na Ukrainę, żeby pomagać swoim rodzinom. To są ci wszyscy, którzy zajmowali się różnymi zawodami, a wzięli broń do ręki, żeby bronić swojego kraju - opisywał Klich.

- Armia ukraińska jest dzisiaj wytrenowana w boju. Armia ukraińska sprawdza się w boju i dlatego stanowi tę najważniejszy oręż państwa ukraińskiego przed najazdem rosyjskim - dodał.

Ocenił, że Ukraińcy "muszą mieć też zachętę ze strony Europy i dlatego szybkie przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej jest jednym z najważniejszych sygnałów politycznych, jakie Europa może do Kijowa wysłać". - Ukraińcy na to czekają - stwierdził.

Autor:mart/gp

Źródło: TVN24