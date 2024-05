Sekretarz stanu USA Antony Blinken przekazał podczas niezapowiedzianej wizyty w Kijowie, że amerykańskie uzbrojenie dla Ukrainy jest już w drodze. Powiedział też, że grupa G7 pracuje nad tym, żeby zamrożone rosyjskie aktywa zostały wykorzystane do naprawienia szkód, jakie wyrządziła Rosja. Mówił o "globalnej koalicji", która działa na rzecz pomocy Ukrainie. - Polska nieustannie wspiera transfer niemalże całej pomocy, która spływa do Ukrainy i daje duże wsparcie od siebie - powiedział Blinken.

- Zachwycamy się waszą siłą, waszym przywództwem i wytrzymałością. Wiemy, że jest to trudny czas. Wiemy także, że pomoc została już ustalona i już jedzie. Wkrótce przybędzie do Ukrainy i naprawdę wam pomoże, byście mogli walczyć przeciw agresji Rosji na polu boju - powiedział.

Blinken: Polska wspiera transfer niemalże całej pomocy, która spływa do Ukrainy

Zaznaczył, że tuż po zatwierdzeniu pakietu pomocowego prezydent Joe Biden wysłał wozy pancerne, amunicję i systemy przeciwlotnicze do Ukrainy. Dodał, że "inni partnerzy też przyspieszają swoje dostawy". - Polska nieustannie wspiera transfer niemalże całej pomocy, która spływa do Ukrainy i daje duże wsparcie od siebie - powiedział Blinken. Wymienił także zasługi Czech , Wielkiej Brytanii i Australii .

- To prawdziwie globalna koalicja, która was wspiera. Koalicja złożona z krajów, które postrzegają bezpieczeństwo wasze i Europy jako kluczowy interes narodowy - mówił.

Zełenski: musimy dostarczyć pomoc wojskową tak szybko, jak to możliwe

- To, co moim zdaniem jest ważne dla obu stron, to przede wszystkim decyzja w sprawie pakietu pomocy wojskowej - musimy dostarczyć tę pomoc wojskową tak szybko, jak to możliwe. Mówimy przede wszystkim o obronie powietrznej. To dla nas największy problem. Naprawdę potrzebujemy już dziś dwóch (systemów obrony powietrznej - red.) Patriot dla Charkowa, dla obwodu charkowskiego, ponieważ ludzie nieustannie cierpią z powodu ostrzału rosyjskimi rakietami - powiedział.