Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy: Rosja rozmawia z Iranem na temat dostarczenia innej broni

Ukraina ma pełne informacje o dostawach dronów z Iranu do Rosji - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow, cytowany przez agencję Ukrinform. Jeśli Iran odważy się dostarczyć rakiety do Rosji, będzie to kolejne wyzwanie dla Ukrainy - przyznał.

- Mamy jasne zrozumienie tego, co dzieje się w Iranie, na podstawie informacji naszego wywiadu i wywiadu naszych partnerów. Jesteśmy więcej niż pewni, że to irańskie drony. Dostarczyli je Federacji Rosyjskiej i niestety nadal tak się dzieje. I to jest dla nas duże wyzwanie - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Przedstawiciel ukraińskich władz podkreślił, że służby wiedzą, że Federacja Rosyjska prowadzi rozmowy z Iranem w sprawie dostaw innej broni do Rosji. - Z jednej strony powinniśmy się cieszyć, że nie mają wewnętrznej zdolności do wygrania tej wojny bez udziału innych krajów, ale z drugiej strony będzie to dla nas dodatkowym wyzwaniem, jeśli Iran odważy się zaopatrywać Rosję nie tylko w drony, ale i w rakiety - dodał.

Daniłow: Rosja wybrała drogę wojny

Daniłow przekazał, że ukraińskie wojsko nauczyło się już odpierać ataki dronów, ale niestety zdarzają się też przypadki, kiedy bezzałogowe statki powietrzne osiągają swój cel.

Komentując zniszczenie połowy infrastruktury energetycznej Ukrainy, Daniłow podkreślił, że Rosja jako kraj terrorystyczny wybrała właśnie taką drogę wojny. - Niestety, nie usuwają z porządku obrad kwestii zniszczenia nas jako narodu. Jestem więcej niż pewien, że nie różnią się niczym od Hitlera z zeszłego wieku. To ten sam reżim dzisiaj, to ten sam Hitler. Jeśli ten eksterminował Żydów, to ten mówi: "chcę eksterminować Ukraińców" - powiedział Daniłow.

