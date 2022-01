Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy: 127 tysięcy rosyjskich żołnierzy przy granicy

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow przekazał, że Rosja skoncentrowała obecnie przy granicach ukraińskich około 127 tysięcy żołnierzy. Jak stwierdził, do pełnowymiarowej operacji lądowej Rosja potrzebowałaby co najmniej miliona żołnierzy.

- Dziś ogólna liczba rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą wynosi orientacyjnie 127 tysięcy, w tym lądowy komponent - 106 tysięcy z odpowiednim ogniowym, uderzeniowym i manewrowym potencjałem. Są pewne przemieszczenia wojsk, ale na razie to nie jest krytyczne - powiedział w środowej rozmowie z portalem liga.net Ołeksij Daniłow.

W jego ocenie "do pełnowymiarowej operacji lądowej Rosja potrzebowałaby co najmniej miliona żołnierzy". - Ich koncentracja wymaga czasu, a przemieszczenie takiej liczby ludzi i ilości sprzętu nie może pozostać niezauważone - stwierdził sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. - Całe te gry wokół ukraińskiej granicy mają też pozytywny efekt - zjednoczenie krajów demokratycznych we wsparciu Ukrainy w jej walce przeciwko Kremlowi - uznał Daniłow.