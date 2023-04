Sekretarz rady bezpieczeństwa Ukrainy: jeśli świat wybierze haniebny pokój, otrzyma wojnę z rosyjską IV Rzeszą

Jeśli świat wybierze haniebny pokój, to otrzyma wojnę z rosyjską IV Rzeszą - ostrzega Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy. Zdaniem Daniłowa próba zawarcia pokoju to "formuła porażki".

"Pozostawcie III Rzeszę w granicach do 1941 roku z anektowanymi i okupowanymi terytoriami Austrii, Czechosłowacji, Polski, Francji. Zaproście Hitlera do ONZ na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Legitymizujcie faszystowskie władze i przywróćcie business as usual z dostawcami Wehrmachtu" - dodał.