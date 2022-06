Sean Penn w Kijowie. Przyjął go Wołodymyr Zełenski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z amerykańskim aktorem i reżyserem Seanem Pennem - podało we wtorek biuro ukraińskiego przywódcy. Penn przyjechał na Ukrainę, by nakręcić film dokumentalny o rosyjskiej inwazji na ten kraj.

- Sean, jesteśmy bardzo zainteresowani pokazaniem światu, co wydarzyło się w okolicach Kijowa. Wiem, że byłeś tu na początku tej wojny. W Kijowie wiele się zmieniło. Ale jest kilka miast wokół Kijowa, które są bardzo ważne do pokazania światu, aby pokazać, co zrobiła Rosja - powiedział Zełenski w rozmowie z amerykańskim gościem.