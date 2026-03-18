Sean Penn jednak odebrał statuetkę

65-letni aktor, który został nagrodzony Oscarem za drugoplanową rolę męską w filmie "Jedna bitwa po drugiej", w czasie niedzielnej ceremonii rozdania nagród Akademii Filmowej był w drodze do Ukrainy. W poniedziałek spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. "Sean, dzięki tobie wiemy, kim jest prawdziwy przyjaciel Ukrainy", napisał pod ich wspólnym zdjęciem polityk.
Do ogarniętego wojną kraju aktor dostał się pociągiem. "Teraz mówimy oficjalnie: Sean Penn wybrał Ukrainę zamiast Oscara! I przyjechał z Ukrzaliznycią do Kijowa" - przekazały tamtejsze koleje państwowe, publikując zdjęcie aktora wysiadającego z wagonu.
Penn uhonorowany symboliczną statuetką
Prezes Ukrzaliznyci, czyli ukraińskich kolei państwowych, Ołeksandr Piercowski, opublikował we wtorek w internecie krótkie nagranie. Widać na nim, jak wręcza aktorowi honorową statuetkę w kształcie Oscara, wykonaną z części wagonu uszkodzonego w czasie wojny przez Rosjan.
Piercowski powiedział, że obecność Penna dużo znaczy dla Ukrainy. - Wiemy, że ominęły cię Oscary. Więc zrobiliśmy ci go. Jednego oddałeś prezydentowi - stwierdził, nawiązując do faktu, że w 2022 roku aktor przekazał Wołodymyrowi Zełenskiemu statuetkę Oscara "jako symbol wiary w zwycięstwo". Piercowski dodał, że choć statuetka od nich nie jest złota, to jest "prawdziwa i od serca". Aktor wzruszył się odbierając symboliczną nagrodę.
Sean Penn od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie często tam przyjeżdża. Był tam na początku rosyjskiej inwazji, kręcił wówczas zdjęcia do filmu dokumentalnego "Moc" (ang. "Superpower"). W Kijowie, przy Alei Odwagi, umieszczono tabliczkę z jego nazwiskiem i datą 24 lutego 2022 r.
Galę oscarową 2022 roku aktor skrytykował, mówiąc, że jest mu wstyd, że zamiast przemówienia prezydenta Ukrainy pokazywano, jak Will Smith policzkuje Chrisa Rocka. - Oscar znajduje się w biurze Zełenskiego. Prezydent może go stopić, kiedy tylko zechce. To był taki drobny gest dwóch przyjaciół - skomentował.
Opracowała Ewa Żebrowska / az
Źródło: BBC, People, PAP, ABC News
Źródło zdjęcia głównego: Reuters