Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Sean Penn jednak odebrał statuetkę

Sean Penn
Sean Penn z symboliczną nagrodą w Ukrainie - zrobiono ją z części uszkodzonego przez Rosjan wagonu
Źródło: Reuters
Sean Penn, który zdobył właśnie trzeciego Oscara, nie odebrał go podczas ceremonii w Los Angeles, ponieważ był w drodze do Kijowa. W podziękowaniu prezes ukraińskich kolei wręczył aktorowi symboliczną statuetkę wykonaną z części uszkodzonego przez Rosjan wagonu. "Nie jest złota, ale jest prawdziwa i od serca". Kształtem przypomina nagrodę Akademii Filmowej.

65-letni aktor, który został nagrodzony Oscarem za drugoplanową rolę męską w filmie "Jedna bitwa po drugiej", w czasie niedzielnej ceremonii rozdania nagród Akademii Filmowej był w drodze do Ukrainy. W poniedziałek spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. "Sean, dzięki tobie wiemy, kim jest prawdziwy przyjaciel Ukrainy", napisał pod ich wspólnym zdjęciem polityk.

Do ogarniętego wojną kraju aktor dostał się pociągiem. "Teraz mówimy oficjalnie: Sean Penn wybrał Ukrainę zamiast Oscara! I przyjechał z Ukrzaliznycią do Kijowa" - przekazały tamtejsze koleje państwowe, publikując zdjęcie aktora wysiadającego z wagonu.

Penn uhonorowany symboliczną statuetką

Prezes Ukrzaliznyci, czyli ukraińskich kolei państwowych, Ołeksandr Piercowski, opublikował we wtorek w internecie krótkie nagranie. Widać na nim, jak wręcza aktorowi honorową statuetkę w kształcie Oscara, wykonaną z części wagonu uszkodzonego w czasie wojny przez Rosjan.

Piercowski powiedział, że obecność Penna dużo znaczy dla Ukrainy. - Wiemy, że ominęły cię Oscary. Więc zrobiliśmy ci go. Jednego oddałeś prezydentowi - stwierdził, nawiązując do faktu, że w 2022 roku aktor przekazał Wołodymyrowi Zełenskiemu statuetkę Oscara "jako symbol wiary w zwycięstwo". Piercowski dodał, że choć statuetka od nich nie jest złota, to jest "prawdziwa i od serca". Aktor wzruszył się odbierając symboliczną nagrodę.

Źródło: Reuters

Sean Penn od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie często tam przyjeżdża. Był tam na początku rosyjskiej inwazji, kręcił wówczas zdjęcia do filmu dokumentalnego "Moc" (ang. "Superpower"). W Kijowie, przy Alei Odwagi, umieszczono tabliczkę z jego nazwiskiem i datą 24 lutego 2022 r.

Galę oscarową 2022 roku aktor skrytykował, mówiąc, że jest mu wstyd, że zamiast przemówienia prezydenta Ukrainy pokazywano, jak Will Smith policzkuje Chrisa Rocka. - Oscar znajduje się w biurze Zełenskiego. Prezydent może go stopić, kiedy tylko zechce. To był taki drobny gest dwóch przyjaciół - skomentował.

Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: BBC, People, PAP, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
KinoFilmOscaryUkrainaWojna w Ukrainie
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica