Kurtki i naszywki z ciał zabitych żołnierzy. Rosyjska narzeczona prosi o "trofea" z frontu

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała przechwyconą rozmowę, w której mieszkająca - jak podano - w obwodzie moskiewskim narzeczona rosyjskiego żołnierza prosi, by przywiózł jej z wojny "trofea", w tym wojskowe kurtki i naszywki z ciał zabitych żołnierzy ukraińskich.

Według nagrania rosyjski żołnierz chce wracać do domu, dziewczyna zaś namawia go, by potem pojechał na wojnę przeciwko Ukrainie jako najemnik z Grupy Wagnera i przywiózł jej "mnóstwo kurtek wojskowych". Domaga się także innych "trofeów. W rozmowie oboje mówią o Ukraińcach, używając pogardliwych określeń. Rosjanka wspomina także o ludzkiej głowie, opowiada, że pokazywała koleżance, że "wagnerowcy odcięli człowiekowi głowę".