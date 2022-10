IRIS-T przeszedł chrzest bojowy w Ukrainie. "W najbliższych miesiącach otrzymamy jeszcze kilka takich wyrzutni"

czytaj dalej

Piątek jest 240. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Siły zbrojne Ukrainy opublikowały w nagranie z apelem do Białorusinów, by nie dołączali do wojny przeciwko Ukrainie. "Zbrodniarze wojenni tak czy inaczej znajdą się na ławie oskarżonych. Mury upadają i mur Kremla też nie jest wieczny. Imperia kruszą się, a tym, co pozostaje są narody, zwykli ludzie, którzy mogą być przyjaciółmi, a mogą być też wrogami" - oświadczyła armia ukraińska. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.