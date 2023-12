Rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych: Rosja dysponuje obecnie 870 rakietami różnych typów

Jak podkreślił, to mniejsza liczba niż ta, którą Rosjanie mieli w ubiegłym roku, zanim przystąpili do trwającej jesień i zimę kampanii ataków na ukraińską infrastrukturę, głównie energetyczną.

- W ciągu pół roku ataków na energetykę zestrzeliliśmy 750 rakiet manewrujących, a wystrzelono ok. 1100. Poza tym został im zapas ok. 30 proc. Tak więc we wrześniu ubiegłego roku mieli 1600 rakiet manewrujących - zaznaczył Ihnat.