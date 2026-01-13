Rosjanie zbombardowali Odessę. Polski konsulat uszkodzony

Rzecznik MSZ o uszkodzeniu polskiego konsulatu w Odessie Źródło: TVN24

"Kolejna noc rosyjskiego terroru. W wyniku nocnego bombardowania uszkodzony został polski konsulat w Odessie. Nikt z naszych pracowników nie odniósł obrażeń" - napisał we wtorek po południu na platformie X rzecznik MSZ. "Wielki szacunek dla całego zespołu MSZ, który pracuje w Ukrainie" - dodał Maciej Wewiór.

Kolejna noc rosyjskiego terroru. 🚨

W wyniku nocnego bombardowania uszkodzony został polski konsulat w Odessie.

Nikt z naszych pracowników nie odniósł obrażeń.



Wielki szacunek dla całego zespołu @MSZ_RP, który pracuje w Ukrainie. 🇵🇱🇺🇦@PLinUkraine — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) January 13, 2026 Rozwiń

Rzecznik MSZ powiedział na antenie TVN24, że w budynku konsulatu są "między innymi powybijane okna". Zaznaczył, że "to, że budynek został uszkodzony, nie oznacza, że nasz konsulat przestaje działać albo że go zamykamy".

Wewiór został zapytany, czy będą podejmowane jakieś kroki w reakcji na ten atak. - Oczywiście jest nasze potępienie, natomiast nie planujemy żadnych ruchów w postaci wzywania przedstawiciela rosyjskiego. Nasze stanowisko jest bardzo jasne i wielokrotnie było wyrażane - oznajmił.

Zełenski o rosyjskim ataku

Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że Rosja w nocy z poniedziałku na wtorek wystrzeliła w kierunku Ukrainy niemal 300 dronów uderzeniowych, w tym Shahedy, a także 18 rakiet balistycznych i siedem pocisków manewrujących.

"Ponownie głównym celem ataku była nasza energetyka: elektrownie, podstacje. Niestety, wiele zniszczeń dotyczy infrastruktury mieszkaniowej i publicznej" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Według ukraińskiego przywódcy każdy taki atak Rosji pokazuje, że nie wolno zaprzestać wspierania Ukrainy, która potrzebuje rakiet do obrony przeciwlotniczej, zwłaszcza zimą, a odpowiedzią świata powinno być przyspieszenie uzgodnionych już dostaw pomocy z USA i Europy.

