MSZ w Kijowie odpowiada Orbanowi. "Klasyka rosyjskiej propagandy"

To klasyka rosyjskiej propagandy - oświadczył w sobotę rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko, odnosząc się do wypowiedzi premiera Węgier Viktora Orbana o nieskuteczności sankcji wobec Rosji. - Zamykając oczy na zbrodnie Rosji na Ukrainie nie odbuduje się pokoju w Europie - dodał Nikołenko.

"Sankcje nie osłabiły Rosji – to klasyczny przykład rosyjskiej propagandy. Sankcje są efektywne, istotnie zmniejszyły zdolność rosyjskiej machiny wojennej do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie. Dostawy broni (z Zachodu) ratują życie Ukraińcom" – napisał Nikołenko na Facebooku. Jak dodał, gdyby sankcje i uzbrojenie były nieefektywne, "Rosja nie zaangażowałaby ogromnych zasobów, by je zdyskredytować i powstrzymać".