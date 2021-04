"Wzdłuż wschodniej granicy skoncentrowano już 40 tysięcy żołnierzy rosyjskich"

Kijów nie planuje rozpoczęcia aktywnych działań wojennych w Donbasie - oznajmiła rzeczniczka prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Julia Mendel. Zdementowała doniesienia prorosyjskich separatystów o "gotowości strony ukraińskiej do działań zbrojnych na pełną skalę".

- Ukraina nie może atakować własnego terytorium i nie może walczyć z własnym narodem. Inna sprawa to Rosja. Cały świat mówi dziś o koncentracji wojsk rosyjskich w pobliżu granicy z Ukrainą - powiedziała Julia Mendel w rozmowie z telewizją Dom, utworzoną w 2020 roku i skierowaną do ukraińskich widzów, mieszkających na terenach Donbasu, kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów.

W rozmowie z agencją Reutera Julia Mendel powiedziała, że biuro prezydenta Ukrainy zwróciło się z prośbą o rozmowę na temat eskalacji konfliktu we wschodniej Ukrainie z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem, ale nie otrzymało jeszcze odpowiedzi. - Mamy dużą nadzieję, że nie jest to odmowa dialogu - dodała.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że nic nie wie na temat tego, by "w ostatnich dniach były prośby w tej sprawie".

"Równowaga została zachwiana"

- Rosyjskie siły zbrojne zwiększają swoją obecność w pobliżu granic Ukrainy na północy, wschodzie i na południu, a także na Krymie – mówił 30 marca przed deputowanymi do Rady Najwyższej szef sztabu generalnego ukraińskich sił zbrojnych Rusłan Chomczak. Podkreślił, że rosyjskie wojska z różnych regionów "gromadzą się w pobliżu granic Ukrainy pod pozorem zachowania gotowości bojowej i przygotowań do ćwiczeń Zachód 2021".

- W ciągu sześciu miesięcy zeszłego roku, kiedy obowiązywał rozejm, po naszej stronie zginęło tylko pięciu wojskowych. Ale już w tym roku, w ciągu trzech miesięcy, zginęło 26 ukraińskich żołnierzy. Te smutne statystyki pokazują, że równowaga, choć była krucha, została zachwiana. Jesteśmy jednak głęboko przekonani, że tylko negocjacje powinny prowadzić do pokoju. Dlatego zabiegamy o rozmowy w formacie normandzkim i będziemy dążyć do pokoju wszelkimi możliwymi środkami dyplomatycznymi - dodała Julia Mendel.

Resort zaznaczył, że odmowa nadania informacji jest "kolejnym potwierdzeniem zamiarów Rosji dotyczących kontynuowania presji militarnej i groźby użycia siły wobec Ukrainy". "Wzywamy stronę rosyjską do wycofania wojsk z granicy z Ukrainą, do zaprzestania bojowej retoryki i dezinformacji oraz do wypełniania postanowień zawartych w porozumieniach mińskich" - podało MSZ w Kijowie.