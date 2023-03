Rzeczniczka praw dziecka Ukrainy: Rosja wykorzystuje pięć scenariuszy, by porywać nasze dzieci

Ukraińska rzeczniczka praw dziecka przedstawiła pięć metod, wedle których Rosja porywa dzieci z Ukrainy. Daria Herasymczuk wyjaśniła, że odnalezienie ich jest utrudnione, ponieważ dzieciom odbierane są telefony, co uniemożliwia miejsca pobytu.

Rosja wykorzystuje co najmniej pięć scenariuszy, by porywać dzieci z Ukrainy - poinformowała w środę ukraińska rzeczniczka praw dziecka Daria Herasymczuk. - Pierwszy scenariusz, gdy okupanci najpierw zabijają rodziców, a potem porywają dziecko, które w tym czasie ukrywało się z innymi dorosłymi, na przykład w piwnicy w Mariupolu - powiedziała Herasymczuk, cytowana przez agencję Interfax-Ukraina.

Drugi to sytuacja, gdy dziecko i rodzice zostają rozdzieleni podczas tzw. działań filtracyjnych. - Podczas filtracji zatrzymują rodziców z różnych powodów lub bez powodu. Następnie zabierają dziecko, mówiąc mu, że rodzice już go nie potrzebują, że zostanie adoptowane przez obywateli Rosji lub umieszczone w rodzinie zastępczej, a rodzice już do niego nie przyjdą - wyjaśniła rzeczniczka.

Ewakuacja dzieci w Irpieniu, lipiec 2022 Shutterstock

Trzeci scenariusz to taki, gdy warunki na terenach okupowanych zupełnie nie nadają się do życia i Rosjanie proponują rodzicom oddanie dziecka do tzw. "obozów rehabilitacyjnych lub wypoczynkowych" w Rosji. Później to dziecko nie wraca.

Dzieci nie mogą zgłosić miejsca swojego pobytu

Czwarty sposób to pozbawienie praw rodzicielskich lub pozbawienie opieki u opiekunów zastępczych przez tzw. ustawy władz okupacyjnych, a następnie wywiezienie dziecka na terytorium Rosji.

- Piąty sposób, gdy Rosjanie wykradają dziecko bezpośrednio z instytucji opieki instytucjonalnej - powiedziała Herasymczuk. - Zabierają dzieciom telefony komórkowe, pozbawiają je możliwości dzwonienia do krewnych i nie zachowują ich danych kontaktowych. Robi się to po to, aby dziecko nie mogło zgłosić miejsca swojego pobytu i abyśmy nie mogli go odnaleźć - podsumowała rzeczniczka.

