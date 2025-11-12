Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Afera w ukraińskiej energetyce. Jest reakcja rządu

Chmielnicka Elektrownia Jądrowa
Misja MAEA w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, okupowanej przez wojsko rosyjskie (materiał z 29.03.2023 r.)
Źródło: Enerhoatom/Telegram
W związku z aferą korupcyjną w ukraińskiej energetyce odwołana została rada nadzorcza spółki akcyjnej państwowego operatora elektrowni jądrowych (NAEK) Enerhoatom - poinformowała premierka Ukrainy Julia Swyrydenko. Zapowiedziała, że nowy skład rady ma zostać przedstawiony w ciągu tygodnia.

"Rząd przedterminowo zakończył uprawnienia rady nadzorczej spółki" - napisała premierka Ukrainy Julia Swyrydenko w komunikatorze Telegram.

Swyrydenko przekazała, że ministerstwo gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa Ukrainy ma w ciągu tygodnia, w konsultacji z partnerami międzynarodowymi, przedstawić rządowi do zatwierdzenia nowy skład rady nadzorczej.

Chmielnicka Elektrownia Jądrowa
Chmielnicka Elektrownia Jądrowa
Źródło: Volodymyr Tarasov/UKRINFORM/PAP

Według niej zadaniem nowej rady będzie szybkie odnowienie kierownictwa spółki, przeprowadzenie pełnego audytu oraz udzielenie wszelkiej pomocy organom ścigania w dochodzeniach dotyczących możliwych przypadków korupcji.

Premierka zleciła Państwowej Służbie Audytowej przeprowadzenie pilnego audytu Enerhoatomu, w tym w zakresie zamówień publicznych. "Oczekujemy na wyniki audytu w najkrótszym możliwym terminie. Materiały przekażemy organom ścigania i służbom antykorupcyjnym" - dodała.

Operacja "Midas" i "pralnia pieniędzy" w biurze byłego deputowanego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Operacja "Midas" i "pralnia pieniędzy" w biurze byłego deputowanego

Afera w ukraińskiej energetyce

Wcześniej we wtorek Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) powiadomiło, że w wielkiej aferze korupcyjnej w energetyce podejrzanych jest siedem osób, a pięć osób zatrzymano. NABU udokumentowało, jak członkowie organizacji przestępczej przekazywali pieniądze byłemu wicepremierowi Ukrainy.

Zamieszani w aferę mieli systematycznie pobierać łapówki od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatom w wysokości od 10 proc. do 15 proc. wartości kontraktów.

NABU i SAP (prokuratura antykorupcyjna) opublikowały część nagrań audio z dochodzenia w tej sprawie. Jak podały, duża operacja antykorupcyjna w sektorze energetycznym trwała 15 miesięcy i obejmowała 1000 godzin nagrań audio.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Volodymyr Tarasov/UKRINFORM/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Ukrainakorupcja
Czytaj także:
Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Zorza polarna w Polsce. "To dopiero przedsmak"
METEO
Kontrabanda znaleziona w kontenerach
Dwa podejrzane kontenery. W środku kontrabanda i jej właściciel
WARSZAWA
imageTitle
Świątek na biało-czerwono. Już trenuje w polskiej hali
EUROSPORT
4-most
Runął 10 miesięcy po otwarciu. Nagranie
Świat
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzyli się na prostej drodze. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne
Wrocław
Pingwin peruwiański
"Są o krok od całkowitego wyginięcia"
METEO
imageTitle
Ostatnia akcja zdecydowała w Filadelfii. Jokić z rekordem sezonu
EUROSPORT
shutterstock_2066562665
Rząd szykuje start cyfrowej rewolucji. System wciąż czeka na zielone światło od służb
BIZNES
Nawrocki
Słowa prezydenta o "papudze narodów". Tomczyk: idiotyczne, złe i głupie
Polska
Kolizja na Łopuszańskiej
Mała kolizja, duże korki
WARSZAWA
shutterstock_1912358809
Debata "Przemoc domowa". Już dziś w TVN24+
Polska
imageTitle
Prawie trzygodzinna bitwa w Turynie. Włoch wciąż z nadziejami na awans
EUROSPORT
Niemcy, ludzie
Ogromna inwestycja giganta w Niemczech. Tysiące nowych miejsc pracy
BIZNES
Turecki samolot transportowy, który robił się w Gruzji
Katastrofa samolotu transportowego. 20 żołnierzy "zginęło męczeńską śmiercią"
Świat
Mgły, poranek
Mgły w Polsce. W tych miejscach uważajmy
METEO
Radosław Tadajewski (z prawej) w drodze na "patriotyczną domówkę"
Od windykacji do milionów ze spółek Skarbu Państwa. To on stoi za firmą obsługującą PZPN
Sebastian Klauziński
Wenezuelscy żołnierze
Dwie strategie na wypadek ataku USA
Świat
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot w górę
BIZNES
Pijany kierowca wracał z 12-letnim synem z zakupów (zdj. ilustracyjne)
Jechał slalomem, obserwował go inny kierowca
WARSZAWA
imageTitle
Świętują, bo pozbyli się autora "najgorszej wymiany w historii"
EUROSPORT
lotto S shutterstock_275295956
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
imageTitle
Niedosyt i zaproszenie. Świątek podsumowała swój występ
EUROSPORT
Diana Łoginowa została skazana na karę 13 dni więzienia
Nastoletnia wokalistka znów skazana
Świat
USS Gerald R. Ford
Grupa uderzeniowa amerykańskiego lotniskowca przemieściła się do regionu Ameryki Łacińskiej
Świat
Zbigniew Ziobro
"Propozycja" Ziobry, zatrzymania na marszu, arcybiskup o Polakach
Warto wiedzieć
Demonstranci wdarli się na miejsce konferencji COP30
Demonstranci wdarli się siłą na konferencję COP30
Świat
Deszcz, pochmurno, jesień
Sporo chmur na niebie, do 12 stopni. Pogoda na dziś
METEO
Zbigniew Ziobro
Ziobro ma "propozycję" dla prokuratury
Polska
imageTitle
Klub Polaka zawodzi na całej linii. Jest nowy trener
EUROSPORT
pap_20220928_10Z
Serhij K. przerwał głodówkę
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica