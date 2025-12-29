Logo strona główna
Świat

Wymowna reakcja Zełenskiego na słowa prezydenta USA. Nagranie

"Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces". Reakcja Wołodymyra Zełenskiego na słowa Donalda Trumpa
Źródło: Reuters / TVN24
Donald Trump po niedzielnym spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim zapewniał, że Rosjanie będą pomagać Ukrainie. - Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces - stwierdził. Wymowną reakcję na te słowa stojącego obok prezydenta Ukrainy zarejestrowały kamery.

Prezydenci Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się na rozmowy dotyczące planu pokojowego dla Ukrainy w niedzielę w Mar-a-Lago na Florydzie. Tuż przed nimi amerykański przywódca odbył także rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Odpowiadając później na pytania mediów, Trump przekonywał, że Rosja będzie pomagać w odbudowie Ukrainy.

"Wstrząsająca rzecz". Co wiemy po rozmowie przywódców
"Wstrząsająca rzecz". Co wiemy po rozmowie przywódców

- Tak. Oni będą pomagać. Rosja będzie pomagać. Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces. Brzmi to trochę dziwnie, ale tłumaczyłem to prezydentowi (Zełenskiemu) - mówił w trakcie konferencji. - Prezydent Putin był bardzo szczodry, mówiąc o sukcesie Ukrainy. Mówił również o dostarczaniu energii elektrycznej po bardzo niskich cenach. Wiele dobrych rzeczy wynikło z dzisiejszej rozmowy - powiedział amerykański przywódca.

Choć większość kamer skupiona była wówczas na mówiącym prezydencie USA, zarejestrowana została także wymowna reakcja na jego słowa ukraińskiego przywódcy. Gdy Donald Trump stwierdził, że "Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces", ukraiński prezydent uniósł brwi w geście zdziwienia. Gdy amerykański prezydent dodał, że "brzmi to trochę dziwnie", Zełenski uśmiechnął się, kiwając głową.

Prezydent Ukrainy nie skomentował jednak później tej wypowiedzi Trumpa.

Wymowna reakcja Zełenskiego na słowa prezydenta USA
Źródło: Reuters

Trump o Putinie

Nagranie z reakcją Zełenskiego obiegło media społecznościowe. "Naprawdę?" - czytamy pod jednym z postów na portalu X. Autorzy wielu wpisów słowa "Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces" zestawiali też ze zdjęciami z ogarniętej wojną Ukrainy, na których widać zniszczone przez Rosjan budynki.

Słowa prezydenta USA na antenie TVN24 komentował Piotr Kraśko. W jego opinii takie pochwalne słowa Trumpa o Putinie to rzecz "wstrząsająca" i "najsmutniejsza", jaka płynie z niedzielnego spotkania. - Niestety to wygląda tak, że odbędą się za jakiś czas bardzo kulturalne rozmowy z Władimirem Putinem, w których prezydent Ukrainy będzie musiał wziąć udział, ściskać jego rękę i zmierza to w tę stronę, że Rosjanie znowu wylądują w Mediolanie, Saint-Tropez, Londynie, w Palm Beach na Florydzie, a Putin będzie zapraszany na spotkania światowych przywódców - stwierdził Kraśko.

Zełenski o dalszych krokach

Zełenski o dalszych krokach

Spotkanie Trumpa i Zełenskiego. Komentarz z Moskwy

Spotkanie Trumpa i Zełenskiego. Komentarz z Moskwy

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Wołodymyr ZełenskiDonald TrumpUkrainaUSAPolityka zagraniczna Rosji
