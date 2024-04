- Tematem będzie oczywiście neoimperialna inwazja rosyjska na Ukrainę, pomoc państw członkowskich dla Ukrainy, ale także możliwość decyzji co do stworzenia misji NATO, nie wojennej, ale wspierającej na rzecz Ukrainy – przekazał Sikorski w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Znaczące wsparcie dla walczącej Ukrainy

Jak podkreślił szef polskiej dyplomacji, stworzenie takiej misji dałoby możliwość "używania zdolności samego Sojuszu do szkolenia Ukraińców, użycia logistyki Sojuszu czy innych, wspólnych elementów, które mamy". Jego zdaniem, mogłoby być to znaczącym wsparciem dla walczącej Ukrainy.

Minister zapytany, czy nie obawia się, że Rosja odbierze to jako włączenie się NATO do konfliktu zbrojnego odpowiedział.

- Putin przekonuje Rosjan w swojej propagandzie, że Rosja już jest w konflikcie z NATO i walczy nie z Ukrainą, a całym NATO i właściwie to jest ich wojna obronna, co jest oczywiście kłamstwem.

"Ukraina jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa"

Sikorski ocenił, że "pomimo obecnej, patowej sytuacji na froncie, Ukraina jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa". Dodał, że końcowy wynik wojny zależy w dużej mierze od tego, "co zrobimy my".

100 miliardów dolarów dla Ukrainy

Stoltenberg: dyskutujemy o tym, jak zinstytucjonalizować wsparcie w ramach NATO

- Z zadowoleniem przyjmuję, że sojusznicy zgadzają się, by utrzymać i uczynić ją (pomoc - red.) bardziej solidną. Dlatego dyskutujemy teraz o tym, jak zinstytucjonalizować to wsparcie w ramach NATO, by było ono bardziej przewidywalne - powiedział Stoltenberg. W jego ocenie wsparcie dla Ukrainy powinno być mniej zależne od krótkoterminowych, dobrowolnych ofert pomocy. Jak dodał, "im szybciej przekonamy Rosję, że nie jest w stanie wygrać tej wojny, tym szybciej dojdzie do podpisania umowy pokojowej".