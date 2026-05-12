Długie miesiące na froncie. Jest rozkaz naczelnego dowódcy

Ukraińscy żołnierze na pozycjach w obwodzie zaporoskim

346 dni - tyle czasu bronił pozycji w rejonie miasta Czasiw Jar w obwodzie donieckim żołnierz 24. Samodzielnej Brygady Zmotoryzowanej Serhij Krynicki. Wojsko poinformowało, że przetrwał "nieustanne szturmy, walki z siłami okupacyjnymi, ataki dronów, próby wroga, aby podejść coraz bliżej".

Krynicki jest w szpitalu na obserwacji. 5 maja prezydent Wołodymyr Zełenski uhonorował go tytułem Bohatera Ukrainy. Żołnierz otrzymał także Order Złotej Gwiazdy, najwyższe odznaczenie honorowe.

Jest bohaterem, ale jego zdrowie i życie było narażone na ciągłe niebezpieczeństwo.

Serhij Krynicki został uhonorowany tytułem Bohatera Ukrainy Źródło zdjęcia: 24. Samodzielna Brygada Zmotoryzowana

Komunikat brygady ukazał się 8 maja, tydzień po podpisaniu przez naczelnego dowódcę armii Ołeksandra Syrskiego rozkazu w sprawie obowiązkowej wymiany wojskowych.

Dokument przewiduje służbę na pierwszej linii frontu w okresie niedłuższym niż dwa miesiące. W ciągu kolejnego miesiąca żołnierze muszą wrócić do domu, a w ich miejsce mają przybyć następni.

- To jest niezwykle ważna decyzja, która dojrzewała od dawna i o której od dawna dyskutowano - mówi TVN24+ Iwan Tymoczko, szef rady rezerwistów sił zbrojnych Ukrainy.

I podkreśla: - Jeśli jest rozkaz, to dowódcy będą musieli go wykonać. Będą też odpowiadać za realizację planów rotacji. Wymiana walczących żołnierzy jest niezwykle potrzebna. Ale w warunkach, kiedy działania bojowe wciąż się toczą, może to być trudne do zrealizowania.

Po wybuchu skandalu

Decyzja w sprawie rotacji została poprzedzona wybuchem głośnego skandalu wokół żołnierzy z 14. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, którzy bronili pozycji w rejonie Kupiańska w obwodzie charkowskim.

Nie docierały do nich regularne dostawy żywności i wody pitnej. Głodowali i pili deszczówkę, aby przeżyć.

