Koncentracja rosyjskich systemów rakietowych na białoruskim lotnisku. "Przygotowania do zmasowanego ataku"

O dużej liczbie rosyjskich systemów rakietowych na lotnisku Ziabrowka w obwodzie homelskim na Białorusi poinformowali w poniedziałek blogerzy z projektu Biełaruski Hajun, monitorujący ruchy wojsk i uzbrojenia na białoruskim terytorium. Według nich może to oznaczać, że trwają przygotowania do "zmasowanego" ataku na Ukrainę.

Według nich na lotnisku znajduje się 10-14 systemów rakietowych S-400 Triumf, trzy stacje radiolokacyjne Kasta 2E2 oraz 48Ja6 Podlot, oraz dwa systemy rakietowe Pancir. Jest tam także magazyn amunicji z pociskami do systemów S-300 i S-400.

Blogerzy z projektu Biełaruski Hajun piszą, że samoloty Ił-76 rosyjskich sił zbrojnych dostarczają rakiety do systemów S-400 na lotnisko w Homlu, a stamtąd są one wiezione do Ziabrowki.