Konflikt Rosja-Ukraina. Źródło w UE: Komisja Europejska kończy pracę nad pakietem sankcji 

Źródło: Komisja Europejska kończy prace nad pakietem sankcji

- Sankcje muszą być zsynchronizowane. To nie tylko Unia Europejska i USA, ale też Kanada, Wielka Brytania czy Szwajcaria. Gdyby miało dojść do nadzwyczajnej sesji Rady Europejskiej w związku z kryzysem na Ukrainie, to przywódcy będą dysponowali gotowym, bardzo dużym pakietem sankcyjnym. Chodzi o to, aby na wypadek agresji spotkać się nie po to, aby zlecić Komisji Europejskiej przygotowanie sankcji, ale żeby je przyjąć - wskazał rozmówca.