Konflikt Rosja-Ukraina. Szef ukraińskiej dyplomacji: Polska robi wszystko, co może, aby wspierać Ukrainę

W wypadku napięcia na ukraińskiej granicy to nie Kijów musi pójść na ustępstwa - mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. - To nie my okupujemy terytorium należące do sąsiedniego kraju - argumentował. Kułeba przyznał także, że "Polska robi wszystko, co może, aby w obecnych okolicznościach wspierać Ukrainę".

W ocenie szefa MSZ Ukrainy, jeśli Rosja będzie działać w dobrej wierze, to zdoła się przezwyciężyć obecny kryzys na drodze dyplomatycznej. - Jednak w obecnych okolicznościach to nie do Ukrainy należy pójście na ustępstwa. To nie my gromadzimy siły wojskowe wzdłuż granic sąsiada. To nie my okupujemy terytorium należące do sąsiedniego kraju. To nie my przeprowadzamy cyberataki. To Rosja musi zacząć działać konstruktywnie. Chcę podkreślić, że Ukraina wykluczyła jakąkolwiek możliwość ustępstw, które byłyby nam narzucone z zewnątrz - podkreślił.