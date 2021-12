USA, NATO, OBWE. Reuters: będzie seria spotkań z Rosją na temat Ukrainy

- Kiedy usiądziemy do rozmów, Rosja będzie mogła przedstawić swoje powody do zaniepokojenia, a my przedstawimy swoje, zwłaszcza dotyczące działalności Rosji - podkreślił amerykański urzędnik. Jak pisze Reuters, "zapewnił, że żadne decyzje dotyczące Ukrainy nie będą podjęte bez Ukrainy". - Są obszary, w których będziemy mogli osiągnąć postęp, ale są takie, w których nie będzie porozumienia. Na tym polega dyplomacja - dodał.