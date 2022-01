Konflikt Rosja - Ukraina. Łukaszenka: Białoruś nie chce wojny. Ławrow: sankcje równoznaczne z zerwaniem stosunków

Ławrow: Rosja nie chce wojny, ale nowe sankcje będą równoznaczne z zerwaniem stosunków

Podobne deklaracje co do niechęci Rosji wobec możliwego konfliktu złożył minister spraw zagranicznych tego kraju Siergiej Ławrow. - Jeśli to będzie zależeć od Federacji Rosyjskiej, to wojny nie będzie. Nie chcemy wojen, ale też nie pozwolimy poważnie naruszać naszych interesów i je ignorować – powiedział.