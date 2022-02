Rosjanie przy ukraińskiej granicy. Ekspert o możliwych scenariuszach rozwoju konfliktu

Od tygodni wojska rosyjskie koncentrują się przy granicy z Ukrainą. W piątek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan powiedział, że istnieje znaczące ryzyko, że do ataku dojdzie jeszcze przed końcem igrzysk olimpijskich w Pekinie. Sullivan podkreślił, że amerykański wywiad nie ma informacji na temat tego, czy rosyjski prezydent Władimir Putin podjął już decyzję o wznowieniu agresji przeciwko Ukrainie.

Konflikt Rosja-Ukraina. Jak może się rozwinąć kryzys?

- Na tym etapie - i to jeszcze przez jakiś czas będzie trwało - będziemy mieli do czynienia z nasilającą się presją o charakterze hybrydowym, mającą na celu zwiększenie niepewności na Ukrainie, aby zaostrzyć sytuację społeczną i ekonomiczną, doprowadzić do zwiększenia strachu, aby drogą niemilitarną wymuszać ustępstwa, także ze strony Zachodu - mówił w TVN24 dr Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.